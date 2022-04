AUR, proiect legislativ pentru incurajarea natalitatii

Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita membrilor Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor sa voteze in favoarea propunerii sale legislative destinata incurajarii natalitatii. Prin initiativa Plx 459/2021, care va fi in scurt timp pe ordinea de zi a Comisiei anterior mentionate, AUR sustine o serie de masuri care vor avea un impact benefic asupra economiei nationale printr-un sistem de impozitare in raport cu venitul per membru de familie."Un numar in ... citeste toata stirea