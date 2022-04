AUR solicita demisia lui Virgil Popescu, dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din functia de ministru al Energiei, dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei."Dupa o liberalizare a tarifelor la energie care a dus la cresterea tuturor preturilor din economie - generand nu doar o criza economica, ci si una sociala majora, ale carei efecte depline inca nu se vad - Virgil Popescu si-a dat in petic din nou. De aceasta data, in criza carburantilor. Ce se intampla in orice tara civilizata, cand ... citeste toata stirea