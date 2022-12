AVATAR: Calea Apelor 3D, la Cinema Calarasi. Cand va rula filmul

Dupa 13 ani de asteptare, fanii lumii fantastice din Avatar se pot bucura in sfarsit. Avatar 2 Calea Apelor va fi lansat in cinematografe. Filmul se poate vedea si la Cinema Calarasi incepand cu 16 decembrie a.c.La cativa ani dupa lupta cu pamantenii, extraterestrii de pe Pandora isi continua linistiti vietile. Jake Sully traieste fericit in noul lui corp alaturi de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este insa pe cale sa fie distrusa de o noua amenintare. North este liderul unui clan de ... citeste toata stirea