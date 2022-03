Avocat din Baroul Calarasi, prins in flagrant cand oferea mita unui politist

Un avocat din Baroul Calarasi a fost pus sub urmarire penala de catre procurorii anticoruptie pentru dare de mita. Acesta i-a oferit unui politist 2.000 de lei petnru a favoriza un client de-al sau. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un avocat din cadrul Baroului Calarasi, pentru savarsirea unei infractiuni de dare de mita. Conform procurorilor, in cursul zilei de 30 martie 2022, ... citeste toata stirea