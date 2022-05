Bacalaureat 2022. Premiera pe tara, la Calarasi: lucrarile vor fi corectate digital. "Este un pas inainte"

Anul acesta, Ministerul Educatiei face un experiment si va corecta digital lucrarile in doua judete din tara: in Calarasi - Bacalaureatul, iar in Dambovita - Evaluarea Nationala. Examenul corectat digital nu ii va afecta in niciun fel de elevi. Din contra, acestia considera ca vor fi reduse suspiciunile de frauda. "Dupa pandemia de COVID-19 digitalizarea si-a pus amprenta asupra procesului de invatare din Romania.Corectarea digitalizata a lucrarilor de Bacalaureat si Evaluare Nationala ... citeste toata stirea