Baiat inghitit de apele Dunarii, la scaldat. Un alt barbat si-a gasit sfarsitul la pescuit

A fost un weekend negru in judetul Calarasi. Un baiat de 16 ani a murit sambata, in timp ce se era la scaldat cu prietenii, la Dunare, iar duminica, un barbat aflat la pescuit pe o balta din comuna Frasinet a sfarsit inecat. Adolescentul, in varsta de 16 ani, si-a pierdut viata in Dunare in timp ce era la scaldat cu prietenii.Sambata, 18 iunie, acesta era cu alti doi prieteni pe malul apei pentru a face baie. Au intrat toti in apa, iar la un moment dat victima a fost luata de curentul puternic ... citeste toata stirea