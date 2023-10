In data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 22:50, in cadrul unei actiuni, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, alaturi de politistii din cadrul Politiei Municipiului Oltenita, au efectuat un control la un magazin din municipiul Oltenita.In urma activitatilor, politistii au constatat faptul ca nu a fost fiscalizata pe casa de marcat suma de 8.200 lei, incasata in ziua de 30 septembrie a.c., banii fiind confiscati si ulterior fiind aplicata sanctiunea ... citeste toata stirea