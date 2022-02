Baraganul, solidar cu refugiatii din Ucraina. Autoritatile pun la dispozitie spatii de cazare

Razboi in Ucraina. Consiliul Judetean Calarasi a anuntat ca va sprijini refugiatii ucraineni care ajung in Baragan. Crucea Rosie si Inspectoratul Scolar strang donatii pentru oamenii care fug din calea razbiuului. O sedinta tehnica a Consiliului Judetean Calarasi are loc luni, 28 februarie, in vederea identificarii de solutii pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni aflati in acest moment pe teritoriul judetului.Presedintele Vasile Iliuta a dispus organizarea unor locatii pentru adapostirea ... citeste toata stirea