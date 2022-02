Barbat agresiv din Oltenita, retinut dupa un scandal in casa parintilor

Un bataus din Oltenita, care a distrus o vitrina si a lovit-o pe mama lui, a fost retinut de politisti. Incidentul violent s-a petrecut in ziua de 21 februarie. Politistii din Oltenita au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat, de 77 de ani, cu privire la faptul ca concubina sa a fost agresata fizic de catre fiul acestora. Anchetatorii spun ca in aceeasi zi, in jurul orei 15.00, pe fondul consumului de alcool, un barbat, de 44 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, alaturi de parintii ... citeste toata stirea