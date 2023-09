In data de 31 august a.c., in jurul orei 13:24, polistii Sectiei 7 Politie Rurala Dor Marunt au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 32 de ani, din municipiul Tecuci, judetul Galati, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni sexuale.Din prime cercetari, a reiesit ca, in timp ce se afla la domiciliul concubinului sau, un barbat de 34 de ani, din comuna Dragos Voda, judetul Calarasi, ar fi fost obligata, in repetate randuri, sa intretina relatii sexuale cu acesta, iar ... citeste toata stirea