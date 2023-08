In data de 20 august a.c., in jurul orei 20:09, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Dor Marunt au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie, de 40 de ani, cu privire la faptul ca un barbat, de 39 de ani, din aceeasi localitate, a incalcat ordinul de protectie.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca in jurul orei 20:00, in timp ce barbatul s-ar fi aflat pe o strada din localitatea Dor Marunt, judetul Calarasi, la o distanta de aproximativ 70 de ... citeste toata stirea