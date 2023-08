In data de 22 august a.c., in jurul orei 22:45, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tamadau Mare au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, de 37 de ani, din comuna Ileana, judetul Calarasi, cu privire la faptul ca, in fata portii sale, se afla o persoana agresata.In urma cercetarilor efectuate, a reiesit faptul ca in jurul orei 22:00, un barbat, de 42 de ani, s-ar fi deplasat, la rugamintea unei femei, la domiciliul acesteia, pentru a-i aduce bauturi alcoolice si tigari. ... citeste toata stirea