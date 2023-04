Grav accident rutier pe DN 3B, in localitatea Galdau, soldat cu decesul unei persoane. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de o motocicleta pe care se aflau doua persoane.Un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Garzii de interventie Borcea a fost solicitat astazi, in jurul orei 15.05, sa intervina pe raza localitatii Galdau, la un accident rutier grav, soldat cu decesul unui pieton, barbat, in varsta de aproximativ 60 de ani.La sosirea echipajului de prim ajutor SMURD, ... citeste toata stirea