Noaptea trecuta, in jurul orei 21:00, echipajele de jandarmi au fost sesizate cu privire la faptul ca un barbat din Calarasi si-a rapit copilul in varsta de 8 luni, amenintand ca il omoara.Intervenind prompt si eficient, jandarmii calaraseni au pornit in cautarea fugarului care se ascundea ... citeste toata stirea