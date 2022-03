Barbat disparut in raul Dambovita, in timp ce se afla la pescuit

De doua zile, un barbat care a plecat la pescuit este de negasit. Victima a iesit cu o barca pe raul Dambovita, pe raza localitatii Podul Pitarului, insa s-a rasturnat. De atunci, nimeni nu mai stie nimic de el. Inca de duminica dupa-amiaza, 20 martie, barbatul in varsta de 72 de ani, care ar fi disparut in apele raului Dambovita, este cautat de pompieri. Familia a anuntat disparitia acestuia, spunand ca victima a plecat la pescuit si s-ar fi rasturnat cu barca in rau.Conform ISU Calarasi, ... citeste toata stirea