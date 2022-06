Bataie cu bate la o spalatorie auto din Calarasi. Unul dintre scandalagii a fost retinut VIDEO

Dupa un scandal cu bate care a avut loc la o spalatorie auto din municipiul Calarasi, unul dintre suspecti a fost retinut de politisti. In imaginile suprinse de o camera video se poate vedea cum mai multi barbati inarmati dau navala in spalatorie. Incidentul s-a petrecut luni, 13 iunie, cand oamenii legii au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca la o spalatorie auto este bataie generala. Conform anchetatorilor, in jurul orei 12.30, ... citeste toata stirea