Batrana disparuta din comuna Unirea, cautata de pompieri in bratul Borcea. Unde a fost vazuta ultima data

O femeie, in varsta de 80 de ani, despre care se presupune ca s-ar fi inecat in bratul Borcea, este cautata de pompieri. Alerta s-a dat luni, 11 aprilie, cand familia batranei a anuntat ca aceasta a plecat de acasa si ar fi fost vazuta pe malul apei. Disparitia a fost sesizata in cursul zilei de luni, 11 aprilie, ora 15.00, printr-un apel la 112 de catre rudele femeii. Persoana cautata este o batrana de 80 de ani, cunoscuta cu afectiuni medicale.Imediat au inceput cautarile, ISU Calarasi ... citeste toata stirea