Bazarul Big, o investitie de 5,3 milioane de lei, se deschide in luna iunie

Demolat in toamna anului trecut din cauza spatiilor insalubre, noul bazar Big din Calarasi va fi deschis in luna iunie. Autoritatile locale au anuntat ca noua cladire in care isi vor desfasura activitatea comerciantii este aproape gata. Cele peste 80 de societati comerciale care isi desfasurau activitatea aici au fost relocate, la inceputul anului trecut, pe strada Trandafirilor, pana la finalizarea lucrarilor. Bugetul alocat pentru bazarul Big a fost de 5.389.649,74 lei (TVA inclus), prin care ... citeste toata stirea