BEC a inregistrat Alianta Electorala "Romania Inainte" care il sustine pe Crin Antonescu

Biroul Electoral Central (BEC) a informat ca a decis, in sedinta de sambata, admiterea inregistrarii protocolului de constituire a Aliantei Electorale 'Romania Inainte', constituita de partidele din coalitia guvernamentala - PSD, PNL si UDMR, in vederea sustinerii candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidentiale.Protocolul a fost semnat miercuri, 19 februarie, de liderii partidelor de coalitia guvernamentala, in urma unei sedinte desfasurate la Palatul Victoria. Alianta este ... citește toată știrea