La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 12:30, politistii din cadrul Politiei Orasului Budesti au observat un autoturism, condus de un barbat, ce se deplasa pe directia Oltenita-Bucuresti, avand un comportament agresiv in trafic.Procedand la oprirea autoturismului, a fost identificat conducatorul, acesta fiind un barbat, de 59 de ani.Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest,rezultand o concentratie alcoolica de 1,04mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza a fost intocmit dosar ... citeste toata stirea