Bisericile din Calarasi colecteaza ajutoare pentru refugiati. Ce puteti dona

Donatiile pentru refugiatii din Ucraina se colecteaza la toate bisericile din municipiul Calarasi. Incepand de saptamana trecuta, Protopopiatul, in colaborare cu Primaria Calarasi, a demarat, cu sprijinul parohiilor arondate, o campanie umanitara pentru cetatenii ucraineni. Conform autoritatilor, actiunea caritabila are ca scop strangerea de donatii pentru persoanele care sunt nevoite sa fuga din calea razboiului din Ucraina, pentru a se adaposti pe teritoriul tarii noastre. In cadrul actiunii ... citeste toata stirea