Bogdan Mihai a demisionat de la conducerea spitalului din Calarasi. Pe ce post a fost numit

Bogdan Mihai nu mai este managerul spitalului de pe malul Borcei. Acesta a fost numit administrator public al judetului Calarasi si va coordona activitatea celor trei unitati medicale aflate in subordinea Consiliului Judetean Calarasi. Anuntul l-a facut pe pagina sa de socializare, mentionand ca a fost numit intr-o noua functie."De azi (n.r. joi, 30 iunie) nu mai coordonez activitatea unui singur spital. De azi voi coordona activitatea in toate cele trei spitale aflate in subordinea Consiliul ... citeste toata stirea