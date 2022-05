Braconieri retinuti de politisti. Au fost prinsi pescuind in lacul Sarulesti, acum sunt retinuti in CRAP

Trei barbati au fost retinuti de politisti find prinsi furand peste din lacul Sarulesti. Braconierii au cazut in plasa politistilor in weekend, cand oamenii legii din localitatea Tamadau Mare au desfasurat o razie privind prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In urma actiunii, politistii au depistat in flagrant trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 47 de ani, din municipiul Slobozia, judetul Ialomita, in timp ce sustrageau peste de pe raza lacului de acumulare din comuna ... citeste toata stirea