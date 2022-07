Branza a ajuns un lux pentru romani. Producator: "Cred ca pana la toamna dam faliment"

Laptele si branza au preturi si cu 20% mai mari fata de anul trecut, iar producatorii spun ca se poate si mai rau. In ultimele luni, branza a devenit un lux pentru multi romani. Cei care prefera produsele lactate scot 35-40 de lei din buzunar pentru un kilogram de branza de oaie, care in 2021 se vindea cu 30 lei. Producatorii spun ca de vina este cresterea pretului la carburant si utilitati, dar si costurile de productie stau la baza scumpirii lactatelor "Este din ce in ce mai greu, dar nu avem ... citeste toata stirea