Bucurestean la un pas de moarte intr-un sat din judetul Calarasi, dupa o altercatie cu un localnic

Un bucurestean, aflat in comuna calaraseana Sarulesti, a fost la un pas de moarte dupa ce, in timpul unui conflict, un tanar de 26 de ani i-a aplicat o lovitura cu un cutit. Agresorul care a fugit imediat de la locul faptei a fost prins in scurt timp de politisti si retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Conform IPJ Calarasi, incendiul a avut loc luni seara, la ... citeste toata stirea