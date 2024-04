Budesti | Marian Pavel: M-am inscris in aceasta cursa electorala cu dorinta de a castiga si de a crea o majoritate in Consiliul Local

Cei mai multi dintre locuitorii orasului Budesti sunt indreptatiti sa spere ca pe 9 iunie se va produce schimbarea la varful Primariei. PSD Calarasi il propune pentru mandatul 2024-2028 pe Marian Pavel, 49 de ani, antreprenor. Prezent joi in cadrul conferintei de presa desfasurate la sediul PSD Calarasi, Marian Pavel a evidentiat starea precara in care se afla orasul de ani buni, subliniind ca pentru deblocarea situatiei, Budestiul are nevoie de o majoritate PSD in Consiliu Local care sa ... citește toată știrea