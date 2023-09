Luni, 11 septembrie a.c., incepe anul scolar 2023 - 2024. Pentru a incuraja motivatia si performanta elevilor in anul scolar ce va incepe, autoritatile au introdus diverse tipuri de sprijin financiar, inclusiv burse scolare.Bursele scolare oferite in anul scolar 2023-2024:Bursa de Merit:Valoare: Aproximativ 450 de lei lunar.Criterii de eligibilitate:Medie generala minima de 9,50.Cel mult 10 absente nemotivate.Obtinerea unei medii de admitere in invatamantul liceal sau profesional de ... citeste toata stirea