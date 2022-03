C. Birca, despre revenirea lui Iacomi in PSD: Nu tine de mine dar e un plus pentru partid

Deputatul Constantin Birca nu s-ar opune revenirii in PSD a primarului orasului Lehliu Gara, Iulian Iacomi care a demisionat la inceputul anului din PNL, sustinand joi ca orice primar din PNL care ar opta pentru PSD ar fi un plus in perspectiva alegerilor locale din 2024."Nu v-ascund ca-l cunosc pe dl Iulian Iacomi dar venirea domniei sale in PSD nu tine de mine. Ceea ce pot sa va spun e ca orice primar care vine in PSD e un plus pentru partid gandindu-ne la alegerile din 2024. Asta pe de-o ... citeste toata stirea