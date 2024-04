C. Birca: E un semn clar ca aici, acasa, lucrurile evolueaza in directia buna!

Romania a depasit, in 2023, Ungaria la PIB/ cap de locuitor exprimat in standardele puterii de cumparare, arata estimarile publicate de Eurostat, biroul statistic al UE.Deputatul PSD de Calarasi, Constantin Birca a reactionat, sustinand pe o retea de socializare ca "e un semn clar ca aici, acasa, lucrurile evolueaza in directia buna!". Birca subliniaza ca "investitiile noastre au crescut cu un ritm impresionant de +211% in primele doua luni ale anului, fata de anul trecut. Deficitul, desi ... citește toată știrea