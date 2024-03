C. Birca: Vom avea mai multa democratie, nu mai putina democratie. Iar exercitarea drepturilor democratice trebuie sustinuta, nu sanctionata!

Vineri, 8 martie, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024, precum si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 se vor desfasura in aceeasi zi, duminica, 9 iunie 2024, potrivit unei ... citește toată știrea