In cadrul Planului national de actiune "R.GUNS", in luna iunie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Calarasi au actionat pentru depistarea detinatorilor ilegali de arme si prevenirea evenimentelor ce pot afecta grav siguranta si sanatatea cetatenilor.La data de 27 iunie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Gradistea au sesizat Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu privire la faptul ca in portbagajul unui autoturism oprit pentru ... citeste toata stirea