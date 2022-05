Calarasenii, asteptati la Bursa locurilor de munca din 20 mai

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi organizeaza vineri, 20 mai, Bursa generala a locurilor de Munca. Evenimentul se va desfasura incepand cu ora 10.00, in foaierul Centrului Cultural Judetean "Barbu Stirbei" Calarasi. In acelasi interval de timp, o bursa a locurilor de munca va avea loc si la sediul Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca din Oltenita, str. Argesului nr.111. Conform AJOFM Calarasi, actiunea se adreseaza tuturor persoanelor aflate in ... citeste toata stirea