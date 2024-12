Calarasi | AUR, pe primul loc in 4 localitati!

Alianta pentru Unirea Poporului s-a clasat pe locul secund, la nivel judetean, la parlamentarele din 1 decembrie, obtinand in urma redistribuirii voturilor (ciudat mecanism!) nu mai putin de 2 parlamentari, cu doar 21,32 (adica 22.948 voturi)! Nu, nu e gluma! Dragos Coman si Mihai Gheorghe vor intra in curand in posesia mandatelor de deputat, depasind din acest punct de vedere, partidele clasice PSD si PNL, ambele cu cate 1 mandat si USR, nici un mandat!O adevarata performanta pentru Dragos ... citește toată știrea