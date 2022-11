Calarasi | Social - democratii stabilesc astazi conducerea LAL

Liga Alesilor Locali din cadrul PSD Calarasi isi va stabili astazi structura de conducere. Anuntul a fost facut de presedintele filialei judetene, Vasile Iliuta. Propunerea pentru sefia LAL este Sandu Manea, primarul localitatii Gurbanesti. "In urma sedintei Consiliului Politic Judetean si a Biroului Politic Judetean, din urma cu o saptamana, am decis sa organizam astazi alegeri la nivelul Ligii Alesilor Locali. Intalnirea va avea loc in zona Fundulea in cadrul careia vom stabili Biroul de ... citeste toata stirea