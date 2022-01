Calarasiul interbelic, capitala culturala a sud-estului Romaniei sau "Capsa Provinciei", cum era cunoscut in epoca

Pe 23 ianuarie Judetul Calarasi a implinit 41 de ani, dupa decizia de infiintare din 1981, cu capitala la Calarasi, insa municipiul Calarasi a fost capitala marelui Judet Ialomita, care ingloba ceea ce cunoastem acum ca judetele Calarasi si Ialomita, din 1833 pana in 1952. In anii 1800 si pana in secolul urmator, Calarasiul a cunoscut o adevarata forfota culturala, fiind denumit in acele vremuri "Capsa Provinciei".Profesorul Nicolae Esiripan a dorit sa readuca in atentia publica acest aspect ... citeste toata stirea