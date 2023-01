Calarasiul, resedinta de judet din 1832, municipiu din 1968, si din 1981 capitala noului judet Calarasi

Astazi se implinesc 42 de ani de la momentul infiintarii Judetului Calarasi. In 1981, pe 23 ianuarie, se nastea un nou judet pe harta administrativa a Romaniei iar municipiul Calarasi a redevenit resedinta de judet.Daca judetul Calarasi a fost pus pe harta abia in 1981, localitatea Calarasi, in schimb, a avut o istorie mult mai prolifica din punct de vedere administrativ. Din 1832, avand statut de comuna urbana, a fost desemnat resedinta a judetului Ialomita, in 1950 a fost ridicat la rang de ... citeste toata stirea