Calarasiul va avea 19 statii inteligente automatizate de biciclete. Unde vor fi amplasate

Autoritatile locale din Calarasi au semnat luni, 18 aprilie, contractul de furnizare echipamente si sistem bike-sharing in cadrul unui proiect european prin care se urmareste mobilitatea urbana alternativa. "In valoare de 5.693.912,02 lei (TVA inclus), cu o cofinantarea asigurata de Municipiul Calarasi de 2% (113.878,24 lei), contractul insemna furnizare, montaj si punere in functiune echipamente si se intinde pe o perioada de 12 luni dar nu mai tarziu de 4 aprilie 2023. Contractul de finantare ... citeste toata stirea