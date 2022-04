Calculatoare pentru copii, daruite la biserica din comuna Cuza-Voda, Calarasi

Proiectul "Vreau sa merg la scoala", initiat si implementat de Fundatia SoSiSeSa merge mai departe in cadrul Parohiei Calarasii-Vechi si al Scolii Gimnaziale Nr.1 Cuza-Voda. Un numar de 40 de calculatoare DELL, echipate cu tot ce le trebuie, au ajuns, duminica, 17 aprilie, la elevi, fiind daruite la biserica, dupa Sfanta Liturghie pentru a fi luate acasa. "Privind chipurile bucuroase ale copiilor am redescoperit gradina copilariei, am trait bucuria pura si inocenta acestor clipe magice, chiar ... citeste toata stirea