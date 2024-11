Calin Georgescu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Calarasi

Calin Georgescu a fost castigatorul primului tur al alegerilor prezidentiale in judetul Calarasi, obtinand 28.189 de voturi, adica un procent de 26,16%.Pe locul 2, s-a clasat in urma voturilor exprimat social-democratul Marcel Ciolacu cu 27.969 de voturi, adica un procent de 25,96%. Pe pozitia a 3-a se afla George Simion (AUR) cu 17.868 de voturi (16,58%)Primul sub podium este liberalul Nicolae Ciuca, cu 12.136 de voturi (11,26%). Finalista din 8 decembrie, Elena Lasconi (USR) a primit doar ... citește toată știrea