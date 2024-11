Camelia Dascalescu: Ce ma diferentiaza este viziunea clara de a face politica in interesul comunitatii, de a promova transparenta si de a sustine dezvoltarea pe termen lung

Prima propunere a Fortei Dreptei Calarasi pentru Camera Deputatilor, la alegerile parlamentare din 1 decembrie, este Camelia Dascalescu, antreprenor, un om dedicat ideilor si principiilor liberale. Obiectivele sale, in calitate de viitor parlamentar, sunt stranse legate de Calarasi si cetatenii sai. Care sunt acestea, in interviul de mai jos.Doamna Camelia Dascalescu, sunteti deja familiarizata cu electoratul calarasean cu care ati interactionata prima data in primavara acestui an, la ... citește toată știrea