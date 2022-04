Cand este indicat sa consumi ceapa verde, leguma care detoxifica organismul. Cine trebuie sa o evite

Aliment bogat in vitamine si sarac in grasimi saturate, ceapa verde este ideala pentru detoxifierea organismului. Consumata seara, aceasta poate aduce o serie de neplaceri. "Consumul de ceapa sau de usturoi este recomandat o data la doua zile. Consumata cruda ori gatita in ciorbe si tocanite, ceapa verde este cel mai putenic aliment pentru intarirea imunitatii. Cura de ceapa verde are efect diuretic, depurativ, antialergic si are capacitatea de a regla activitatea endocrina a organismului. Dar ... citeste toata stirea