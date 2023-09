Anul scolar 2023-2024 se va desfasura pe o perioada de 36 de saptamani, cu inceperea cursurilor la data de 11 septembrie 2023 si incheierea acestora pe 21 iunie 2024. Structurat in cinci module distincte, cu perioade de vacanta intre ele, anul scolar va introduce o noutate in luna februarie, cu o vacanta mobila, care va fi stabilita la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean.De asemenea, trebuie mentionat ca Ministerul Educatiei a inclus sarbatoarea Pastelui in perioada vacantei de ... citeste toata stirea