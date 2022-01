Captura impresionata de deseuri. Cele peste 600 tone de textile murdare urmau sa fie spalate VIDEO

In urma unor perchezitii intr-un caz de import ilegal de deseuri, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit peste 600 de tone de deseuri care ar fi intrat in tara, desi nu respecta prevederile legale de pastrare, sortare sau reciclare. Trei mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Ilfov, Calarasi si Teleorman au fost puse in aplicare vineri, 28 ianuarie, de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Acestia au actionat in cooperare cu comisari din ... citeste toata stirea