Captura uriasa de la contrabandistii de tutun. Cat valoreaza marfa

Peste 2 tone de tutun care urmau sa fie comercializate ilegal au fost confiscate de politistii calaraseni, marti, 25 ianuarie, de la mai multe persoane suspectate de contrabanda. In ziua de 25 ianuarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 3 perchezitii domiciliare in judetul Calarasi, la locuintele unor persoane banuite ca au importat si au comercializat in mod ilegal tutun. Anchetatorii au precizat ca, in perioada septembrie 2021 si pana in prezent, ... citeste toata stirea