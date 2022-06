Caravana "Sanatatea ajunge la tine" vine in Calarasi. Analize gratuite pentru sateni

Caravana "Sanatatea vine la tine" ajunge in perioada 25-26 iunie in comuna calaraseana Nicolae Bascescu, acolo unde localnicii nu au acces facil la servicii medicale. Cetatenii vor beneficia de analize medicale gratuite. Pana la finalul lunii iulie, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigatii medicale gratuite in cadrul caravanei "Sanatatea vine la tine", organizata de Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR). Echipe formate din medici specialisti, medici ... citeste toata stirea