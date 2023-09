Care este numarul minim/maxim de copii dintr-o grupa sau clasa, conform noii Legi a invatamantului preuniversitar? Ministerul Educatiei anunta ca in noua Lege a Educatiei numarul elevilor poate fi suplimentat doar in situatii speciale.Ministerul mai informeaza ca efectivele de anteprescolari, prescolari si elevi din formatiunile de studiu DEJA constituite la data intrarii in vigoare a Legii invatamantului ... citeste toata stirea