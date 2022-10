Carmen Avram, in Parlamentul European: Nu ne mai tineti in anticamera! Intrarea in Schengen e dreptul nostru, castigat cu greu!

Eurodeputata Carmen Avram a solicitat in Plenul Parlamentului European, reunit in aceasta saptamana, la Strasbourg, integrarea de indata a Romaniei in Spatiul Schengen.Conform eurodeputatei: "De 11 ani, Romania sta in anticamera Schengen, asteptand sa i se deschida usa. De 11 ani, tara mea nu e doar pregatita sa intre, dar a dat dovada de solidaritate si de actiuni exemplare in situatii de criza, a respectat legislatia si pregateste acum implementarea noilor sisteme de securitate europene. ... citeste toata stirea