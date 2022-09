Carmen Avram: Un salariu minim adecvat si sprijin financiar suplimentar pentru romani

Acordul asupra Directivei privind salariul minim european a fost adoptat in plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Directiva e o mare victorie pentru grupul S&D, din care face parte PSD, deoarece el a insistat asupra caracterului obligatoriu al acestei masuri in toate statele membre.Ministrul Muncii, Marius Budai, un puternic sustinator al acestei Directive, a militat, in toate negocierile Consiliului si intalnirile avute la nivel european, pentru un nivel de trai adecvat al ... citeste toata stirea