In luna mai 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decat in luna aprilie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.543 lei, in scadere cu 21 lei (-0,5%) fata de luna aprilie 2023.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (10.478 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.449 lei).Mai 2023 comparativ cu Mai ... citeste toata stirea