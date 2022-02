Cati elevi din Calarasi beneficiaza de programul "Masa calda" in scoli

Peste 2.300 de elevi din judetul Calarasi sunt beneficiari scolar, ai programului "Masa Calda" in cinci scoli, in semestrul al II-lea al acestui an scolar. Astfel,in coomuna Dragalina, la Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" beneficiaza 1.142 elevi, din care 641 prescolari si elevi ciclul primar, in comuna Ulmu, la Scoala gimnaziala nr. 1 - 81 elevi, din care 51 prescolari si elevi ciclul primar, la Ciocanesti - Scoala gimnaziala nr. 1 - 328 elevi, din care 205 prescolari si elevi ciclul ... citeste toata stirea